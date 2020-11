Bozen: Ab morgen nur noch 1000 Meter „Bewegungsfreiheit“

Die körperliche und sportliche Aktivität bleibt erlaubt, dabei gilt unter anderem wie vom Landesgesetz vorgeschrieben ein Mindestabstand von 2 Metern – sowie eine maximale Entfernung von nicht mehr als 1000 Metern vom eigenen Wohnsitz.Den Ordnungshütern muss bei einer Kontrolle der Wohnsitz mitgeteilt werden. Die Verordnung bleibt vorerst bis 22. November in Kraft.Die Bürgermeister haben das Recht, innerhalb ihrer Gemeinde eigene Verordnungen in Sachen Bewegung zu erlassen. Um die Verbreitung des Virus bestmöglich einzudämmen, den Bürgern Bozens jedoch weiterhin Bewegungsfreiheit zu erlauben, habe man sich, so Caramaschi, auf 1000 Meter geeinigt.Man müsse in Betracht ziehen, dass Bozen mit einer Mindest-Bevölkerungsdichte von rund 2000 Bewohner pro Quadratkilometer stark besiedelt ist.Außerdem hat Bozens Bürgermeister beschlossen, dass Anrainer ab dem morgigen Dienstag bis 22. November auf blauen – und damit gebührenpflichtigen – Parkplätzen ihrer jeweiligen Wohngegend kostenlos parken dürfen – wenn sie im Besitz der entsprechenden Parkvignette sind.

liz