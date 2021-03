Bozen: Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte gefordert

2 sind die Forderungen, die in einem kürzlich eingereichten Beschlussantrag der Gemeinderäte des Team K enthalten sind: In den Gemeindeapotheken einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte zu gewähren und einen Fonds für die kostenlose Verteilung dieser Produkte an Frauen in wirtschaftlicher Not einzurichten.