Longo wird das Präsidentenamt für etwa zwei Jahre ausüben – die restlichen zweieinhalb Jahre der Amtszeit 2025 bis 2030 wird Christoph Buratti (SVP) als Präsident fungieren; Antonella Longo wird dann Vizepräsidentin des Gemeinderates. <BR \/><BR \/>Longo ist Gewerkschafterin bei der Post und arbeitet für die Vereinigung „Il Gabbiano“, die Reisen organisiert. Longo folgt auf Carlo Vettori (Fratelli d'Italia), der kürzlich vom Amt – aber nicht als Gemeinderat – zurücktrat, nachdem bekannt geworden war, dass gegen ihn wegen häuslicher Gewalt ermittelt wird; es gilt die Unschuldsvermutung.