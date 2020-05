Bozen-Besuch gutes Omen

„Wir haben uns in den letzten Tagen häufig ausgetauscht. Ich habe unsere Position klar dargelegt, und die Töne Roms sind versöhnlich geworden. Dann werden wir sehen“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher.Er, Kompatscher, wolle „nicht öffentlich spekulieren. Aber ich gehe davon aus, dass das Treffen in sehr sachlicher Form stattfinden wird.“Der Minister wird ab 14 Uhr bei Kompatscher sein.

