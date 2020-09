Bozen: Caramaschi nur hauchdünn vor Zanin – Stichwahl am 4. Oktober

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Bozen ist Südtirols Superlative der Gemeinderatswahlen: 81.036 Wahlberechtigte konnten am Sonntag und Montag zwischen 462 Kandidatinnen und Kandidaten von 18 Listen wählen – und so die 45 Sitze im Gemeinderat neu besetzen.Seit 2016 ist Renzo Caramaschi (Lista Civica) Bürgermeister von Bozen. Bei der jetzigen Wahl erreichte er mit 16.124 Stimmen 34,0 Prozent der abgegebenen Stimmen und liegt damit nur sehr knapp vor Herausforderer Roberto Zanin, der mit 15.733 Stimmen 33,1 Prozent der erreichte.Hier ein 1. Statement von Renzo Caramaschi.Hier das Statement von Roberto Zanin.Während in vielen Gemeinden in diesem Jahr weniger Listen zur Wahl angetreten sind als noch vor 5 Jahren, stellte sich in Bozen eine Liste mehr auf.Nachdem Luigi Spagnolli im November 2015 zurückgetreten war, musste im Mai 2016 neu gewählt werden. Damals gingen 9 Sitze an den Partito Democratico, 8 an die SVP, 6 an den Movimento 5 Stelle, 4 an die Grünen, 4 an Centrodestra, 2 an Lista Caramaschi, 2 an die Alleanza und 2 an „Io sto con Bolzano – Für Bozen Gennaccaro“, das Amt des Bürgermeister ging an Renzo Caramaschi.

