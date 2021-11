Bozen setzt auf Ausbau der Online-Dienste

Um den Bürgern eine unkomplizierte und intuitive Nutzung der Online-Dienstleistungen zu ermöglichen, wurde der Internetauftritt der Stadt vollkommen neu gestaltet, und dies nicht nur in grafischer Hinsicht, wie Stadtrat Gennaccaro betonte.Vor allem inhaltlich präsentiert sich die Website der Stadt in einem ganz neuen Gewand. So sind die Informationen zu den Dienstleistungen, die die Stadt für die Bürger bereit hält, nun viel leichter zu finden, weil sie alle im neuen Bürgerportal zusammengefasst und einheitlich strukturiert sind. Darüber hinaus wurden die Inhalte so gestrafft, dass wirklich nur mehr die Informationen vorhanden sind, die für Bürger relevant sind.„Es geht darum, die Kommunikation mit den Bürgern neu auszurichten und dem veränderten Verhalten der Nutzer Rechnung zu tragen“, so Gennaccaro. Diese würden immer seltener durch Anklicken der zuständigen Verwaltungsämter zu den gesuchten Inhalten gelangen, sondern meist direkt über große Themenbereiche oder über die Suchfunktion.Eine Gemeindeverwaltung sei, wie jede andere öffentliche Einrichtung auch, ein komplexer Apparat, der eine gewisse Anlaufzeit brauche, so Gennaccaro. „Entsprechend schwierig ist es, einen solchen Digitalisierungsprozess in Gang zu bringen“. Es gehe um nicht weniger als einen grundlegenden Paradigmenwechsel. Die Stadt habe große Anstrengungen unternommen, damit der Sprung in eine digitale Zukunft gelingt und ein möglichst umfangreiches, serviceorientiertes und gut nutzbares Angebot an Online-Diensten und Informationen bereitgestellt werden kann.Die neue Website ist in 4 Rubriken eingeteilt: In der Rubrik Politik und Verwaltung finden sich sämtliche Informationen zu den politischen Organen und zum Verwaltungsaufbau, im neuen Bürgerportal sind alle Dienstleistungen der Stadt zusammengefasst, darunter auch die Online-Dienste. Unter der Überschrift Aktuelles sind die neuesten Nachrichten aus dem Rathaus und die Rubrik Formulare und Dokumente enthält das Formularcenter sowie verschiedene Fachdokumente. Durch die neue Einteilung und die einfachere Suche nach Schlüsselwörtern können Nutzer künftig auch über alternative Suchbegriffe zum gewünschten Inhalt gelangen.Die wichtigste Säule ist das neue Bürgerportal, auf dem alle Dienstleistungen und Ansprechpersonen zentral und einfach zu finden sind. Die Informationen zu den einzelnen Dienstleistungen wurden ausgedünnt und übersichtlich strukturiert, sodass alle wichtigen Angaben auf einem Blick ersichtlich sind. „Es sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, der sich gerade vollziehe, der Prozess der Erneuerung ist damit aber noch lange nicht abgeschlossen. Viele Inhalte müssen noch überarbeitet und für die neue Website aufbereitet werden. Dies wird unsere Aufgabe für die nächsten Monate sein“, so Gennaccaro.Die Digitalisierungsverantwortliche der Gemeinde Danila Sartori berichtete, dass die neue Website die Vorgaben der italienischen Digitalbehörde AgID erfülle und sich ihr Aufbau am Grundmodell für die öffentlichen Verwaltungsbehörden orientiere, das bereits von vielen Städten und Ministerien verwendet werde.„Im Vergleich zur alten Homepage, die im Grunde wie ein großer Behälter funktionierte, der ohne klare Kriterien mit Informationen und Dokumenten befüllt wurde, haben wir nun eine übersichtlich aufgebaute und nach Interessensbereichen gegliederte Website, die das Auffinden der gewünschten Inhalten einfacher macht, auch mithilfe der neuen Suchfunktionen. Darüber hinaus können Menschen, die an einer Sehschwäche oder einer anderen Beeinträchtigung leiden, barrierefrei auf der neuen Website surfen, indem sie auf das blaue Symbol am Bildschirmrand klicken. Dadurch werden die Inhalte grafisch und visuell anpasst“, so Sartori.Abschließend nannten Stadtrat Gennaccaro und der Direktor des städtischen IT-Amtes Torresani noch einige interessante Zahlen zum Digitalisierungsfortschritt. So schreitet der Ausbau der Glasfasernetzes derzeit zügig voran. Waren 2020 noch 10.000 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen, sind es heute bereits 39.000.Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Online-Angebot der Gemeinde. 2020 wurden gerade einmal 15% aller Leistungen, die die Stadt für ihre Bürger erbringt, online angeboten. Heut sind es trotz der Coronapandemie und den damit einhergehenden Schwierigkeiten bereits 30% - ein großer Erfolg, wie alle Beteiligten betonten und das Ergebnis einer gelungenen Teamarbeit innerhalb der Stadtverwaltung.

stol