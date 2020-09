Bozner SVP-Arbeitnehmerkandidaten: Treffen mit Landtagsabgeordneten

Von den Themen Jugend, Senioren und Familie über Bildung, Wohnen und Vereine bis hin zu Umweltthemen wollen die Arbeitnehmerkandidaten alle Bereiche abdecken. Inhaltlich werden sie eng mit den Vertretern des Landtags zusammenarbeiten. Für eine bessere Vernetzung und zum gemeinsamen Austausch kam es gestern zu einem Treffen mit den 3 Abgeordneten, die für die SVP-Arbeitnehmerbewegung im Landtag sitzen.„Die Sachbereiche, die sich die Bozner Arbeitnehmerkandidaten auf die Fahne geschrieben haben, sind umfangreich und decken sich auf jeden Fall mit dem Credo der SVP-Arbeitnehmern. Somit können wir in Bozen sehr geeignete und motivierte Kandidaten ins Rennen schicken“, zeigt sich der Landtagsabgeordnete Helmuth Renzler im Anschluss an das Treffen zufrieden.Die Themenschwerpunkte der SVP- Arbeitnehmerkandidaten für die Gemeinderatswahlen in Bozen sind:Diesen Bereich gilt es nicht nur auf Landes-, sondern auch auf Gemeindeebene so gut wie möglich abzudecken. Hierzu arbeiten die Bozner Kandidaten auch an der Umsetzung von Angeboten für eine generationengerechte Stadt.Der Erhaltung und dem Ausbau des bestehenden Bildungs- und Erziehungsangebots ordnen die Kandidaten eine hohe Priorität zu.„Sowohl im Eigenheim als auch in einer Mietwohnung muss das Wohnen leistbar sein und bleiben. Deshalb ist diesem Thema eine sehr hohe Aufmerksamkeit zu widmen und wir müssen auf allen Ebenen gut vernetzt arbeiten“, fasst Helmuth Renzler die Vorschläge der Kandidaten im Bereich Wohnen zusammen.Auch diesen Themen werden sich die Kandidaten widmen, wobei sie den Vereinen ihre Unterstützung zugesichert haben und für ein nachhaltiges und ressourcenschonendes Wirtschaften stehen wollen.Auch die Themen Arbeitsplatzerhaltung und Schaffung neuer Arbeitsplätze werden von den Kandidaten prioritär behandelt und entsprechend vorangetrieben.Die 3 Landtagsabgeordneten Amhof, Deeg und Renzler wünschten den Bozner SVP-Arbeitnehmerkandidaten im Anschluss viel Erfolg für die Gemeinderatswahlen.

