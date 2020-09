SVP setzt wieder auf Renzo Caramaschi – Zanin zeigt sich kämpferisch

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Ein Dutzend Punkte hat die Bozner SVP dem bisherigen Partner, Bürgermeister Renzo Caramaschi, am Donnerstag Nachmittag auf den Schreibtisch gelegt.Letztendlich hat Caramaschi zu allen Forderungen „Ja“ gesagt und wurde am Abend mit der Unterstützung durch die SVP bei den Stichwahlen am 4. Oktober belohnt. Der Koordinierungsausschuss hat Caramaschi das Vertrauen ausgesprochen.„Ich gebe nicht nach der ersten Runde auf, ich bin ein Kämpfer“: Mit dieser Aussage stellte sich Mitte-rechts-Bürgermeisterkandidat Roberto Zanin am Donnerstag vor die Presse.Unabhängig davon, dass ihn die SVP nicht unterstützt und „Io sto con Bolzano“ voraussichtlich neutral bleiben wird, werde er in Hinblick auf die Stichwahl am 4. Oktober um jede Stimme kämpfen.

