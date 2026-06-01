Die Einsatzkräfte kontrollierten und identifizierten mehr als 30 Personen in den Grünanlagen der Stadt, hieß es in der Aussendung der Finanzpolizei. Einige davon seien den Behörden bereits wegen Drogendelikten oder anderen Straftaten bekannt gewesen, heißt es.<BR \/><BR \/>An der Operation waren mehr als 20 Beamte der Finanzpolizei sowie Drogenspürhunde beteiligt. Mit Drohnen wurde die Gebiete der Landeshauptstadt überflogen. <h3>\r\nMehrere Anzeigen – eine Person mit Stichwaffe angetroffen<\/h3>Während des Einsatzes leistete ein tunesischer Staatsbürger laut Finanzpolizei heftigen Widerstand gegen die Beamten. Gegen den Mann bestand bereits ein vom Landesgericht Bozen verhängtes Aufenthaltsverbot. Er wurde bei der Justizbehörde angezeigt.<BR \/><BR \/>Angezeigt wurde außerdem ein nigerianischer Staatsbürger, der in den Grünanlagen am Eisackufer mit einer Stichwaffe angetroffen wurde. Die Klinge soll laut Aussendung mehr als zwölf Zentimeter lang gewesen sein.<BR \/><BR \/>Drei weitere Personen wurden mit kleinen Mengen an Betäubungsmitteln erwischt. Sie wurden als Drogenkonsumenten beim Regierungskommissariat gemeldet.<h3>\r\nDrogenspürhunde entdeckten Kokain und Haschisch<\/h3>Die Drogenspürhunde „Lora“ und „Mina“ fanden zudem in Blumenbeeten und kleinen Verstecken in den Grünanlagen mehr als 30 Gramm Kokain und Haschisch. Laut Finanzpolizei seien solche Bereiche wiederholt als Verstecke für bereits portionierte Drogen genutzt worden. Bereits im März hatten Drogenspürhunde dort mehr als 1,2 Kilogramm Haschisch entdeckt, das unter Laub verborgen gewesen war.<BR \/><BR \/>Für alle angezeigten Personen gilt die Unschuldsvermutung bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung.