Und besonders laut schreien jene, die jetzt so tun, als sei die Alternative für Deutschland eines Tages einfach vom Himmel gefallen. Ist sie nicht. An ihrem rasanten Aufstieg haben gerade jene kräftig mitgebaut, die jahrelang die Sorgen und Ängste der Menschen kleingeredet oder gar unter den Teppich gekehrt haben. <BR \/><BR \/>Und dann kam die Brandmauer. Die zur Rutschbahn wurde. Je höher die Mauer, desto mehr Menschen fielen Weidel & Co. in den Schoß. Vielleicht wäre es deshalb an der Zeit, die politische Statik zu überprüfen. <BR \/><BR \/>Redet mit der AfD! Streitet mit ihr! Aber schneidet sie nicht. Denn die Brandmauer hat eindrucksvoll bewiesen: Man kann eine Partei ausgrenzen. Ihre Wähler aber nicht. Und wer das trotzdem versucht, könnte am Ende feststellen, dass der Bumerang nicht nur zurückkommt – sondern einen ziemlich hart trifft.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>