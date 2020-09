Branzoll: Giorgia Mongillo Bona ist Bürgermeisterin

Zur Bürgermeisterwahl angetreten waren eben Giorgia Mongillo Bona (Democratici sul territorio Bronzolo-Branzoll), die seit 2017 die Gemeinde kommissarisch verwaltet, und Thomas Vicentini (Bronzolo 2.0-Branzoll 2.0). Durchgesetzt hat sich Mongillo Bona mit 77 Prozent der Stimmen.2160 Wahlberechtigte waren am Sonntag und Montag zu den Urnen gerufen worden, 71, 57Prozent davon nahmen tatsächlich teil.Sie konnten zwischen 49 Kandidatinnen und Kandidaten aus 5 Listen wählen.Bei den Gemeinderatswahlen 2015 waren noch 9 Listen angetreten: Damals erreichte die Liste „Uniti nell’Ulivo – Einig im Ulivo“ 4 der 15 Sitze, die SVP und „Democratici sul Territorio Bronzolo Branzoll“ jeweils 3 Sitze, „Branzoll mit Zukunft – Bronzolo con Futuro“ 2 Sitze und die Listen „Insieme per Bronzolo“, PD und „Centrodestra Bronzolo-Branzoll“ jeweils einen Sitz. 2 Listen konnten keinen Kandidaten in den Gemeinderat schicken.

stol