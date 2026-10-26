„Was uns verbindet, ist unser Engagement für Demokratie, Frieden und Menschenrechte sowie unsere Unterstützung für die Vereinten Nationen. Brasilien spielt zudem eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz“, so der Bundespräsident. In ihrer Stellungnahme auf X schrieb von der Leyen: „Die Partnerschaft zwischen Europa und Brasilien ist sehr stark.“ „Wir werden in den kommenden Jahren an Ihrer Seite bleiben.“ Gemeinsam würden beide Seiten weiter „eng“ für einen freien Handel, eine regelbasierte Weltordnung und den Klimaschutz eintreten.<BR \/><BR \/>Auch SPÖ-Europaabgeordnete und Vorsitzende der Mercosur-Delegation im Europäischen Parlament, Evelyn Regner, zeigte sich über den Wahlausgang erfreut. In einer schriftlichen Stellungnahme, die der APA vorliegt, hieß es: „Dieser historische Sieg zeigt, dass eine Politik für die Menschen, die auf Liebe und Hoffnung statt auf Hass und Hetze setzt, am Ende mehr Menschen mobilisieren kann als die Politik der Angst und Zerstörung.“