Brasiliens Präsident ignoriert erneut Corona-Schutzmaßnahmen

Inmitten der grassierenden Coronavirus-Pandemie in Brasilien hat der rechte Präsident Jair Bolsonaro erneut die empfohlenen Schutzmaßnahmen missachtet. Bei einem Imbiss-Besuch in der Ortschaft Abadiânia südwestlich der Hauptstadt Brasília umarmte er seine Anhänger und machte Fotos mit ihnen, wie das Nachrichtenportal G1 am Samstag berichtete. Dabei trug er keinen Mundschutz.