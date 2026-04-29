Wie STOL berichtet hat, ist am 30. Mai eine Totalsperre der Brennerautobahn geplant – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/demo-in-nordtirol-totalsperre-der-brennerautobahn-am-30-mai" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Der Landeshauptmann bekräftigt das „heilige Recht zu demonstrieren“, fügt jedoch hinzu: „Das, was der österreichische Richter entschieden hat, stellt uns vor ein sehr großes Problem.“<h3>\r\n„Es drohen schwerwiegende Folgen für die Bevölkerung, nicht nur für die Reisenden“<\/h3> Kompatscher zeigt sich besorgt über die achtstündige Sperre des Brennerpasses „mit sehr schwerwiegenden Folgen" für den gesamten Verkehr zwischen Verona und dem Brenner. „Ich habe bereits eine Protestnote sowohl an den Landeshauptmann von Tirol als auch an den österreichischen Verkehrsminister gerichtet und selbstverständlich auch Vizepremier Salvini informiert, mit der Bitte um ein Eingreifen der italienischen Regierung, damit eine alternative Lösung gefunden werden kann.“<BR \/><BR \/>„Am vergangenen Wochenende gab es beispielsweise den Protest von Coldiretti am Brenner, der auch international mediale Aufmerksamkeit erregt hat, ohne jedoch den Verkehr zu blockieren. Unserer Ansicht nach sollte es auch in diesem Fall möglich sein, die Verkehrsflüsse zu gewährleisten“, so Kompatscher.<BR \/><BR \/> „Ich weiß nicht, ob der Richter, der diesen Protest mit vollständiger Sperre der Autobahn genehmigt hat, sich dessen bewusst ist: Es drohen schwerwiegende Folgen für die Bevölkerung, nicht nur für die Reisenden, sondern auch für die Anrainer, da die Gefahr besteht, dass nicht einmal mehr Rettungsfahrzeuge durchkommen. Das könnte sehr ernste Konsequenzen haben", so Kompatscher.