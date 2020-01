Brenner: Franz Kompatscher kandidiert nicht mehr als Bürgermeister

Eine lange Liste von Bauvorhaben konnte er in seiner Amtszeit realisieren, auch neue Dienste konnten in die Gemeinde gebracht bzw. angeboten werden, so z.B. die Medikamentenausgabestelle in Gossensaß, der Sommerkindergarten, eigene Schulausspeisung, Ferienprogramm für Kinder, Verbesserung des Sportangebotes und vieles mehr.





„Besonders stolz bin ich darauf, dass die Flüchtlingskrise von 2015 bis 2017 keine negativen Auswirkungen in der Gemeinde hinterlassen hat und letztendlich positiv und erfolgreich bewältigt werden konnte“, so Kompatscher weiter.„Dass ich nicht mehr als Bürgermeister kandidiere, bedeutet nicht, dass ich nicht weiterhin politisch aktiv bleibe, aber konkret gibt es dazu noch keine Pläne, außer natürlich, dass ich das Amt des SVP-Bezirksobmannes weiterhin ausüben werde.Die SVP wird am nächsten Montag den neuen Bürgermeisterkandidaten nominieren.

