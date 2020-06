Brenner: Grenzkontrollen bis zur letzten Minute

Das prangerte unter anderem der Brenner Bürgermeister Franz Kompatscher auf Facebook an – mit dem vielsagenden Kommentar: „Europaregion Tirol“. Mit dem heutigen Dienstag sind die restlichen der vor rund 3 Monaten verhängten Einreisebeschränkungen in Österreich gefallen. Österreicher können damit wieder in 31 europäische Länder auflagenfrei reisen, darunter nach Italien, Kroatien und Griechenland, Südtiroler können wieder ohne Beschränkungen nach Österreich fahren.

liz