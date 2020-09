Brenner: Martin Alber ist der neue Bürgermeister

1771 Bürgerinnen und Bürger waren in der Gemeinde Brenner am Sonntag und Montag zur Wahl gerufen worden, 66,97 Prozent folgten dem Ruf.Franz Kompatscher, der seit 2009 das Amt des Bürgermeisters innehatte, trat nicht mehr an. Martin Kompatscher (SVP) wurde mit 56,7 Prozent der Stimmen zu seinem Nachfolger gewählt. Sein Parteikollege Roland Schroffenegger, der ebenfalls zur Bürgermeisterwahl angetreten war, erreichte 35 Prozent der Stimmen.In den vergangenen 5 Jahren hatte die SVP 9 der 15 Sitze im Gemeinderat inne, die Freie Liste Gemeinde Brenner 4 und sowohl Noi Per Brennero – Civica und der Partito Democratico jeweils einen.

