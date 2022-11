Brenner: Salvini gegen Beschränkungen in Österreich

„Entweder ist Europa für alle da oder für niemanden. Österreich verhängt Beschränkungen für den Warenverkehr aus Italien. Hätten wir derartige Beschränkungen verhängt, wären wir von der Europäischen Kommission sanktioniert worden“, sagte Verkehrsminister Matteo Salvini in einem Interview mit Bruno Vespa auf der ALIS-Versammlung .Zudem erklärte Salvini, dass am Montag ein Treffen der Verkehrsminister in Brüssel stattfinden werde, bei dem auch dieses Thema besprochen werden soll.