Brenner: Wien beharrt auf Lkw-Beschränkungen

Ärger über angedrohte Klagen

„Wir brauchen ein konstruktives Klima. Es wäre auch für Italien an der Zeit, Lösungen und Vorschläge, die ständig angekündigt werden, vorzulegen“, Dies erklärt die österreichische Verkehrsministerin Leonore Gewessler in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung in Hinblick auf ihr Treffen mit dem italienischen Amtskollegen Matteo Salvini am Dienstag.„Meine Position ist völlig klar: Ich stehe auf der Seite der Menschen in Tirol, die von der Transitbelastung enorm betroffen sind“, fährt sie fort. „Da geht es um Gesundheitsschutz und Lebensqualität. Die Tiroler Maßnahmen gibt es nicht ohne Grund, sondern weil eben die Situation vor Ort nicht mehr tragbar ist“, so die Ministerin.Dem Vertragsverletzungsverfahren sieht Gewessler „sehr gelassen“ entgegen: „Ich bin extrem verärgert, weil von italienischer Seite öffentlich laut mit Klagen gedroht wird, aber in den Gesprächen auf europäischer Ebene, wenn es um ganz konkrete Lösungen geht, wenig bis gar nichts kommt.“Alle seien „gut beraten, weniger zu poltern und mehr an Lösungen zu arbeiten“. Laut Gewessler soll der Südtiroler Vorschlag eines Slot-Systems für LKW weiter diskutiert und ernst genommen werden.