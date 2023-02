Brennerachse: Slot-System findet Unterstützung in Österreich

Gemeinsam zu praktikablen Lösungen

Staatsvertrag zwischen Deutschland, Italien und Österreich notwendig

„Ein Slot-System für den Brenner ist ein Ansatzpunkt für eine wirksame Entlastung“, sagte Gewessler nach einem Treffen mit dem Tiroler Verkehrslandesrat René Zumtobel am Donnerstag in Wien.Man werde „genau diesen Vorschlag auch bei unseren europäischen Gegenübern einbringen“, versprach Gewessler. Die Ministerin nahm aber auch die Regionen in die Pflicht, Druck auf die anderen Nationalstaaten auf der Brennerachse, also Deutschland und Italien, auszuüben: „Damit wir vorankommen, braucht es hier auch die Unterstützung der Regionen. Die gute Zusammenarbeit der Regionen ist hier ein wichtiger Schritt. Nun sind auch sie gefordert, die Regierungen in Berlin und Rom zu einer konstruktiven Vorgehensweise zu bewegen.“Zumtobel verwies indes darauf, dass das Bundesland Tirol seine Kompetenzen in Sachen Verkehr mit Fahrverboten und Lkw-Dosierungen beinahe vollständig ausschöpfe. Um langfristige Lösungen in der Verkehrsfrage zu erzielen, brauche es ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Land. Bezüglich des Slot-Systems deponierte er: „Wir brauchen hier die Unterstützung und das Bekenntnis der österreichischen Bundesregierung. Auf Landesebene arbeiten wir mit den Nachbarregionen bereits intensiv an den nächsten Planungsschritten.“Er sei überzeugt, dass ein buchbares Lkw-System für die Autobahnen ein geeignetes Instrument sei, um Tirols Straßen zu entlasten und damit die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.Das Slot-System war ursprünglich von Südtirol und Landeshauptmann Arno Kompatscher aufs Tapet gebracht worden. Eine in Auftrag gegebene Studie hatte das Ergebnis zur Folge, dass seine Umsetzung auf der Brennerautobahn rechtlich machbar ist.Nach Expertenmeinung ist dazu aber ein Staatsvertrag zwischen Deutschland, Italien und Österreich vonnöten. Einen solchen, nämlich zur „Verkehrssteuerung im Brennerkorridor“, forderten zuletzt die Landeshauptleute von Tirol, Südtirol und dem Trentino ein.