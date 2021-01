Brexit-Folge: Kritik an Gebühren für ausländische Studenten

Nach dem Brexit müssen Bewerber für ein Studentenvisum in Großbritannien mehrere hundert Pfund bezahlen, um das britische Gesundheitssystem in Anspruch nehmen zu können.Den Vorschriften zufolge soll die Summe zwar später zurückerstattet werden können, wenn eine Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) nachgewiesen werden kann – allerdings erst ab Anfang 2022. Im ungünstigsten Fall müssten Studenten also bis zu ein Jahr auf ihr Geld warten.Auch die National Union of Students forderte die Abschaffung der Gebühren. Die Regierung solle anerkennen, welchen Mehrwert ausländische Studenten an britischen Universitäten bedeuteten, sagte die Vize-Präsidentin des Verbands, Hillary Gyebi-Ababio, der Zeitung.

dpa