Brexit: Kontrollen für Einfuhren nach Nordirland bestätigt

Der Schritt sei nötig, um Irland frei von Krankheiten zu halten, die sonst eingeschleppt werden könnten, sagte der britische Staatssekretär Michael Gove am Mittwoch in London.Die Kontrollen sollen an bestimmten Häfen und Flughäfen erfolgen. Der bürokratische Aufwand wird der Regierung zufolge auf ein „Minimum“ beschränkt. Details veröffentlichte sie in einem 23-seitigen Dokument. Die Europäische Union hatte Kontrollen verlangt, damit Nordirland nicht als Hintertür zum EU-Binnenmarkt genutzt wird.Großbritannien ist am 31. Jänner aus der EU ausgetreten. Bis Ende Dezember gilt noch eine Übergangsphase, in der sich praktisch nichts ändert. London und Brüssel ringen derzeit um ihre künftigen Beziehungen und wollen sich unter anderem auf ein Freihandelsabkommen einigen. Gelingt dies nicht, droht ein harter Bruch mit schweren wirtschaftlichen Folgen. Eine mögliche Verlängerung der Übergangsphase lehnt Premier Boris Johnson ab.

