Brexit-Streit um Nordirland eskaliert

Verantwortlich für die brisante Entwicklung war vor allem die regierende „Democratic Unionist Party“ (DUP), die Rückendeckung von der britischen Regierung erhielt. Die EU-Kommission und das benachbarte EU-Mitglied Irland zeigten sich entsetzt über das Vorpreschen. Die DUP gab aus Protest gegen die Brexit-Regelungen bekannt, die mit der EU vereinbarten Zollkontrollen britischer Importe stoppen zu wollen.Nach Angaben der EU-Kommission von gestern Abend wurden diese aber noch durchgeführt. Zudem kündigte Regierungschef Paul Givan (DUP) seinen Rücktritt an. Damit kann die sorgfältig austarierte Einheitsregierung zwischen der protestantisch geprägten DUP, die für die Union mit Großbritannien eintritt, und der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein, die eine Wiedervereinigung mit Irland anstrebt, nicht in ihrer bisherigen Form weiter bestehen. Die gleichberechtigte Vizeregierungschefin von Sinn Fein, Michelle O'Neill, muss ebenfalls ihr Amt niederlegen.Die Folgen sind nicht absehbar. Beobachter befürchten eine Phase, in der die Region politisch gelähmt ist. Doch die Sorge ist vor allem, dass die Lage auf den Straßen wieder eskaliert. Wiederholt kündigte DUP-Chef Jeffrey Donaldson an, seine Minister abzuziehen, wenn London das Nordirland-Protokoll, das er als „wirtschaftlichen Wahnsinn“ bezeichnete, nicht aufkündigt.Dieses Dokument, das London und Brüssel im Zuge des Brexits ausgehandelt hatten, sieht vor, dass Nordirland im Gegensatz zum Rest des Vereinigten Königreichs weiter Mitglied der EU-Zollunion und des Binnenmarkts ist. Damit soll eine harte Grenze zum EU-Mitglied Irland vermieden werden, um neue Spannungen sowie Gewalt der meist katholischen Befürworter einer Wiedervereinigung zu vermeiden. Entstanden ist damit aber eine innerbritische Zollgrenze.Loyalisten fürchten, dass die Beziehungen mit London dadurch geschwächt werden. Die Regelung, die der britische Premierminister Boris Johnson selbst unterschrieben hat, ist ihm längst ein Dorn im Auge. Auch deshalb signalisierte die Regierung in London umgehend Rückendeckung für die DUP-Pläne. Die EU-Kommission reagierte zunächst zurückhaltend auf den DUP-Alleingang, der als Wahlkampfmanöver kritisiert wurde. Sie rief die britische Regierung auf, ihre internationalen Verpflichtungen einzuhalten.

dpa