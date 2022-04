Brief an den SVP-Obmann: Roland Atz nennt die Gründe der Krise Brief an den SVP-Obmann: Roland Atz nennt die Gründe der Krise

Die schwere Zerreißprobe der SVP kommt nicht aus heiterem Himmel, sondern ist Ergebnis von schweren Fehlern in der vergangenen Jahren: Das erklärt der langjährige Bozner Stadtrat und Landtagsabgeordnete Roland Atz in einem Offenen Brief an Parteiobmann Siegfried Brugger. Atz erklärt, was schief läuft – und wo die Lösung liegt. + Von Roland Atz