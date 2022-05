Brief nach Rom: „Keine Masken mehr in der Schule“

Auf einem Brief an die Ministerien in Rom ruhen die Hoffnungen der Schulverantwortlichen: Die Bildungslandesräte aus Südtirol und dem Trentino, Philipp Achammer und Mirko Bisesti, haben gemeinsam an Gesundheitsminister Roberto Speranza und Bildungsminister Patrizio Bianchi geschrieben. Anlass: Ein Ende der Maskenpflicht an den Schulen. Damit könne ein positives Signal gesetzt werden.