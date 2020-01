Bringt Minister Boccia die „befreiende Generalklausel“?

Wenn Regionenminister Francesco Boccia am Samstag in Bozen eintrifft, erwartet ihn Landeshauptmann Arno Kompatscher mit einer ganzen Reihe von Anliegen. Vor allem brauche Südtirol laut Kompatscher-Aussage in den „Dolomiten“ eine „befreiende Generalklausel“, die mit einer Durchführungsbestimmung alle nach der Verfassungsreform 2001 verlorenen Kompetenzen wieder herstelle.