Britische Regierung hält an umstrittenem Gesetz fest

Die britische Regierung will trotz massiven Protests aus Brüssel an einem umstrittenem Gesetz festhalten, das Teile des bereits gültigen Brexit-Abkommens mit der EU aushebeln würde. Nach einem Krisentreffen sagte der britische Staatsminister Michael Gove am Donnerstag in London, seine Regierung „werde und könne“ das geplante Binnenmarktgesetz nicht zurückziehen.