Britischer Premier Sunak will Nordirland zu mehr Wohlstand verhelfen

Es liege in seiner Verantwortung als Premier, dafür zu sorgen, dass das Versprechen eingelöst werde. Im September soll in der Region ein Investitionsgipfel stattfinden.Am Ostermontag wird das Karfreitagsabkommen 25 Jahre alt. Es beendete den blutigen Bürgerkrieg zwischen meist katholischen Befürwortern einer Vereinigung der beiden Teile Irlands und überwiegend protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien, Polizei und britischer Armee weitgehend. Rund 3600 Menschen kamen in dem Konflikt ums Leben, mehr als 30.000 weitere wurden verletzt.Sunak wird am Dienstag in Nordirland US-Präsident Joe Biden empfangen, der selbst irische Wurzeln hat und das historische Abkommen mit einem Besuch in dem britischen Landesteil würdigen wird.Mit dem Wirtschaftsgipfel, der am 12. und 13. September in Nordirland stattfinden soll, will Sunak weitere Investitionen ins Land locken. Nach dem Brexit hat Nordirland wirtschaftlich eine besondere Position: Einerseits ist es Teil des Vereinigten Königreichs, andererseits folgt es als einziger Landesteil weiterhin den Regeln des EU-Binnenmarktes und der Zollunion. Damit soll eine harte Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland umgangen werden, an der alte Konflikte aufflammen könnten.