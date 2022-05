Brüssel stimmt über mögliche Sanktionen gegen Schröder ab

Das EU-Parlament fordert Schröder und Kneissl in einem Entschließungsentwurf, aus dem Medien zitierten, nachdrücklich dazu auf, von ihren Positionen in russischen Unternehmen zurückzutreten. Andernfalls fordert das EU-Parlament Sanktionen gegen sie.Auf die Sanktionsliste der EU sollen laut dem Textentwurf „europäische Mitglieder der Vorstände großer russischer Unternehmen und Politiker, die weiterhin russische Gelder erhalten“, wie die AFP berichtete. Die geplante Entschließung wird nach dem Entwurf von einem breiten Bündnis von Konservativen, Liberalen und Grünen und auch Sozialdemokraten im EU-Parlament unterstützt. Das Votum ist für die EU-Staaten allerdings nicht bindend. Die Mitgliedsländer haben das Sagen bei den Sanktionen gegen Russland. Die Abstimmung ist ab 12 Uhr geplant.Schröder gilt als langjähriger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin und ist Vorsitzender des Aufsichtsrates des staatlichen russischen Energiekonzerns Rosneft. Er war auch einer der wichtigsten Köpfe hinter der umstrittenen deutschen Nord Stream 2-Pipeline, für die er in Berlin massiv Lobbyarbeit geleistet hat. Kneissl, die im Dezember 2017 von der FPÖ als Außenministerin nominiert wurde, sitzt ebenfalls im Aufsichtsrat von Rosneft. Ihre persönlichen Beziehungen zu Putin sind durch dessen Auftritt auf ihrer Hochzeit im Jahr 2018 in der Steiermark bekannt.