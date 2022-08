Brugger: „Unterlandler sind kein Tauschobjekt“

Letzter Abgabetermin Samstag, bis Mitternacht: Dies galt am Wochenende für die SVP-Ortsgruppen, die noch bis zu genau diesem Zeitpunkt die Möglichkeit hatten, in der SVP-Parteizentrale ihre Kandidatenvorschläge für die Abgeordneten-Kammer und den Senat zu hinterlegen. Das taten etwa die SVP-Ladiner, die am Freitagabend ihre Unterstützungszusage abgaben: Nämlich für Renate Gebhard bzw. für Dieter Steger (als Listenführer bei der Verhältniswahl) in der Abgeordnetenkammer sowie für Meinhard Durnwalder im Senat.Dann sollen – so der weitere SVP-interne Ablauf – am Montag die jeweils nominierten Kandidaten ihre Annahmeerklärungen einreichen, bevor per Basiswahl bzw. folgendem Beschluss im Parteiausschuss die SVP-Kandidaten für Rom definitiv bestimmt werden.Und dabei spitzte sich in diesen Tagen vor allem im Senatswahlkreis Bozen-Unterland die Lage dramatisch zu, der sich allerspätestens seit dem Elena-Boschi-Debakel 2018 stiefmütterlich behandelt fühlt.Einerseits fordern die Unterlandler SVP-Bürgermeister „endlich einen deutschsprachigen Kandidaten“, sprich der Kurtiniger Bürgermeister Manfred Mayr gilt als „Wunschkandidat“. Und andererseits schossen am Freitagabend die Grünen quer, deren „Grüner Rat“ für einen gemeinsamen, autonomiefreundlichen Konsens-Kandidaten plädierte. Wer genau das sein soll, blieb vorerst unerwähnt.Von der „Zett“ darauf angesprochen, sagt etwa der ehemalige SVP-Obmann Siegfried Brugger: „Das ist doch auch nichts Neues; außerdem wird damit unterstellt oder der voreilige Schluss gezogen, dass der Kandidat in diesem Senatswahlkreis zwangsläufig ein Italiener sein muss. Doch es steht nirgends geschrieben, dass in Bozen-Unterland kein deutschsprachiger Kandidat zur Parlamentswahl antreten darf – siehe Oskar Peterlini, der es seinerzeit doch auch in den Senat schaffte.“Dass aber diesmal der Ruf nach einem deutschsprachigen SVP-Kandidaten in diesem Senatswahlkreis so explizit formuliert wird, stößt bei Brugger auf vollstes Verständnis: „Dieser Wunsch ist diesmal umso mehr gerechtfertigt, nachdem die aus dem fatalen Renzi-Hype heraus erfolgten Nominierungen (Elena Boschi für die Kammer und Gianclaudio Bressa für den Senat) absolute Fehlbesetzungen waren. Und die Zeit ist nun vorbei, dass die Unterlandler immer nur als politisches Tauschobjekt oder gar als Wähler zweiter Klasse angesehen werden. Vielmehr schuldet die Partei diesem Wahlkreis jetzt etwas – und täte gut daran, dies im Hinblick auf die weiteren politischen Entwicklungen einzuhalten.“Denn – und damit kommt der ehemalige SVP-Parlamentarier in Rom, Siegfried Brugger, zum Punkt: „Wir können nicht mehr damit argumentieren, dass sonst ein Faschist nach Rom kommt. Das glaubt uns doch keiner, zumal die Ausgangslage diesmal zwischen Mitte-Links und Mitte-Rechts für einen eigenen SVP-Kandidaten so gut ist wie schon lange nicht mehr. Erneut die Kandidatenwahl einem gesamtstaatlichen Pakt unterzuordnen, wäre also sehr unklug.“Insofern, sagt der frühere Parlamentarier Brugger weiter, müsse die SVP auch auf dem römischen Parkett wieder zurück in ihre politisch neutrale Haltung: „Es geht doch darum, dort das Beste für Südtirol zu erreichen.“Nicht zu vergessen sei ein ganz anderes Damoklesschwert, das auch Siegfried Brugger unheilvoll über dem Edelweiß baumeln sieht – und es ganz offen anspricht: „Das ist nur die Wahl vor der nächsten Wahl – nämlich der Landtagswahl 2023. Die Volkspartei ist derzeit nicht so gut aufgestellt, dass sie sich leisten kann, der Opposition schon jetzt die Wahlkampf-Argumente in die Hand zu geben. Sonst bekommen wir da erst recht die Rechnung präsentiert“, sagt Siegfried Brugger in der „Zett“ abschließend.