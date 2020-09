Bruneck: Roland Griessmair setzt sich erneut durch

Mit 55,7 Prozent der abgegebenen Stimmen vor Hugo Götsch (Team K, 13,1%) und Hans Peter Niederkofler (Grüne,12,4%) konnte Griessmair erneut von sich überzeugen.Die 13.692 Wahlberechtigten hatten die Wahl zwischen 92 Kandidatinnen und Kandidaten aus 7 Listen für 27 Sitze im Gemeinderat. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,86 Prozent.Seit 2014 setzte sich der Gemeinderat in Bruneck wie folgt zusammen: 16 Sitze gingen an die SVP, jeweils 3 an die „Il Polo di Brunico“ und die „Bürgerliste“, jeweils 2 an die „Grünen“ und die Freiheitlichen sowie ein Sitz an den PD. Die Süd-Tiroler Freiheit konnte damals keinen Sitz ergattern.

