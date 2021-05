Budapester Bürgermeister will Orban herausfordern

Der öko-liberale Bürgermeister von Budapest, Gergely Karacsony, könnte bei der Parlamentswahl von 2022 Herausforderer des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban werden. Der 45-Jährige kündigte am Samstag in einer Videobotschaft in den sozialen Netzwerken an, dass er sich einer Vorwahl stellen werde, die ein Bündnis aus 6 Oppositionsparteien im September zur Kür eines gemeinsamen Spitzenkandidaten abhalten will.