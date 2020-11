BÜKV: Entwurf des zweiten Teilvertrags vorgestellt

An der Videokonferenz nahmen auch 2 Mitglieder der Landesprüfstelle teil, Koordinatorin Elena Eccher und Cinzia Flaim, die den Teilvertrag aus rechtlicher Sicht begutachten werden.Optimistisch zeigte sich der Generaldirektor: „Wir haben in den vergangenen Wochen und auch gestern Abend noch bis 22 Uhr an der vorliegenden Fassung gearbeitet mit dem Ziel, am kommenden Montag (9. November) abzuschließen. Dann könnte der BÜK-Teilvertrag II der Landesregierung am 17. November zur Genehmigung unterbreitet werden.“Diese „sportliche Vorgehensweise“ mache es möglich, die vorgesehenen Haushaltsmittel in Höhe von 60 Millionen Euro zu nutzen und diese so unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zukommen zu lassen.Der am Mittwoch vorgelegte Vertragsentwurf sieht für die öffentlich Bediensteten ab dem 1. Jänner 2021 einen weiteren Inflationsausgleich der Gehälter vor, für die im kommenden Jahr der IPCA-Index von 1,1 zur Anwendung kommt. Dies sei eine wesentliche Neuerung in diesem dreijährigen BÜKV, betonte der Direktor der Landespersonalabteilung.„Mit diesem Vertrag haben wir jeweils zum 1. des Jahres die IPCA-basierte Inflationsanpassung ausbezahlt. 2019 waren es 0,9 Prozent, 2020 dann 1,0 Prozent.“ Ein eventueller Ausgleich zur effektiv erhobenen Inflationsrate soll dann im Zuge der Vertragsverhandlungen 2022-24 bis spätestens 30. Juni 2023 erfolgen.Besserstellungen sind im Bereich des Benefits Mensadienst beziehungsweise Essensgutscheine vorgesehen, wo - unter Berücksichtigung laufender Verträge und Abkommen - eine graduelle Anhebung bis zu 7 Euro vorgesehen ist. Bedienstete, die „smart“ arbeiten, haben kein Anrecht auf diese Begünstigung.Dem Smart Working ist im Vertragsentwurf ein eigener Abschnitt gewidmet. Personalchef Matzneller verwies auf die Bedeutung dieser Rahmenregelung, die in enger Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften erarbeitet worden sei. Ihre Verankerung im BÜKV mache es möglich, über die Zeit des Covid-19-Notstands hinaus Smart Working als zusätzliche Arbeitsform zu nutzen und unabhängig von staatlichen Vorgaben zu gestalten. „Smart“ gearbeitet wird auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung.Ein IT-Bonus von 500 Euro ist für die Pädagogischen Fachkräfte der Kindergärten, die Integrationslehrpersonen und die Lehrpersonen der Berufs- und Fach- und Musikschulen vorgesehen, die im Schuljahr 2019/20 kurzfristig auf Fernunterricht umgestellt haben und dabei vielfach auf ihre eigene technologische Ausstattung zurückgegriffen haben.„Es handelt sich um eine Anerkennung für die Leistungen der Pädagogen in einer schwierigen Zeit, die wir in ähnlicher Form auch den Lehrpersonen der Schulen staatlicher Art zuerkennen werden“, sagte Generaldirektor Steiner heute Abend.Die BÜKV-Verhandlungen betreffen rund 33.500 Mitarbeitende im öffentlichen Dienst - von der Landesverwaltung über den Landesgesundheitsdienst, die Gemeinden, Bezirksgemeinschaften und Seniorenwohnheime bis hin zum Wohnbauinstitut und den Verkehrsämtern von Bozen und Meran.Mit der Unterzeichnung des ersten Teilvertrages Ende 2019 waren für den Dreijahreszeitraum 2019-21 insgesamt 300 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden, 60 davon würden mit Unterzeichnung des zweiten Teilvertrags zweckgebunden.

lpa