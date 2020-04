Bürgerkriegsland Jemen meldet ersten Corona-Fall

Im Jemen herrscht seit mehr als fünf Jahren ein Bürgerkrieg. Wegen der großen humanitären Not in dem ohnehin bettelarmen Land befürchten Hilfsorganisationen viele Opfer, sollte die Lungenkrankheit Covid-19 sich dort ausbreiten. Nach UNO-Angaben brauchen im Jemen 24 Millionen Menschen - rund 80 Prozent der Bevölkerung - Hilfe. Die Vereinten Nationen sprechen von der schlimmsten humanitären Krise der Neuzeit.Die Houthi-Rebellen hatten im Jahr 2014 große Teile des Landes überrannt, darunter auch die Hauptstadt Sanaa. Sie kämpfen gegen die internationale anerkannte Regierung. Diese wird von einer von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition unterstützt. Das Bündnis hatte in dieser Woche überraschend eine zweiwöchige Waffenruhe angekündigt. Diese wird jedoch von den vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen als „politisches Manöver“ abgelehnt.So habe die Koalition trotz der für Donnerstagmittag angekündigten Feuerpause ihre Luftangriffe nicht eingestellt, sagte Houthi-Sprecher Mohammed Abdelsalam dem Nachrichtensender Al-Jazeera am Donnerstag. „Wir halten die Waffenruhe für ein politisches und mediales Manöver“, um das Image der Koalition in „diesem kritischen Moment, in dem die Welt der Coronavirus-Pandemie gegenübersteht“, zu stärken.

apa