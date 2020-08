Bürgerliste Auer geht mit 23 Kandidaten ins Rennen

In Auer stellt sich die Bürgerliste mit 23 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. „Wir sind eine vielseitige Gruppe von Jung und Alt, von Frauen und Männern aus allen Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen. Wir bilden gemeinsam ein kompetentes und ausgewogenes Team. Die Kandidaten sind bereit und motiviert, die Dorfpolitik aktiv mitzugestalten und Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen“, sagt Martin Piger, Sprecher der Bürgerliste Auer. Die Bürgerliste sei ein Spiegelbild der Aurer Gesellschaft und kenne deren Anliegen und Probleme.Bei der Bürgerliste kandidieren Helga Aberham Glöggl, Jakob Ambach, Siegmund Bonell, Martin Crepaz, Martin Feichter, Simon Feichter, Rebecca Finch, Miriam Glöggl, Rudolf Kofler (Rudi), Michael Mauracher, Tanja Mayrgündter, Norbert Münster, Stefan Natzler, Natalie Pedron, Johannes Pernter (Joe) , Richard Pichler, Roland Pichler, Martin Piger, Monika Psenner Kaufmann, Hannes Rauch, Doris Trentini Franzoi, Robert Winnischhofer und Engelbert Zelger.Neben einigen neuen Gesichtern finden sich auch erfahrene Gemeinderäte und Gemeindereferenten bei der Bürgerliste, sowie auch der amtierende Bürgermeister Roland Pichler. Pichler, der sich aufgrund der Mandatsbeschränkung nicht mehr als erster Bürger des Dorfes zur Verfügung stellen kann, ist bereit sein Wissen und seine Erfahrung auch weiterhin einzubringen.Neuer Bürgermeisterkandidat ist Martin Feichter. Er sitzt seit 5 Jahren im Gemeinderat und arbeitet in verschiedenen Gemeindekommissionen mit. Feichter ist Jugendreferent und hat sich erfolgreich für die Belange der Aurer Jugend eingesetzt. Außerdem ist er in verschiedenen Vereinen im Dorf ehrenamtlich tätig.

stol