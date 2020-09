Bürgerliste Natz-Schabs mit 17 Kandidaten am Start

„Natz-Schabs braucht mehr denn je eine starke Interessensvertretung, die sich für eine positive Veränderung unserer Gemeinde einsetzt“, so die Bürgerliste in einer Aussendung.„Bei allen Projekten müssen die Gesundheit und eine verbesserte Lebensqualität (u.a. Luft, Lärm, Naherholungszonen) für die Bürger im Mittelpunkt stehen. Die Bürgerliste steht für eine familienfreundliche Politik, nachhaltigen Landschaftsschutz, bessere Sicherheitskonzepte auf und neben den Straßen/Wegen sowie für neutrale, korrekte und seriöse Informationen in der Gemeindezeitung.“Bürgermeister-Kandidat: Vitroler Franz (Landesbeamter)Kandidat/innen für den Gemeinderat:Baumgartner Tröbinger Elisabeth (Gastwirtin)Mag. Baumgartner Michael (Mathematiklehrer)Dr. Casale Goggi Deborah (Englischlehrerin)De Lorenzo Gardinal Giuseppe (Biobauer)Eichner Stefan (Magazinär)Engl Tauber Helene (Pensionistin)Goggi Maximilian (Social Media Management/Marketing Manager)Schatzer Gerhard (Unternehmer)Dr. Schnapper Gabriele (Frauenärztin)Dr. Tauber Elisabeth (Professorin für Ethnologie)Tauber Gabrieli Mirea (Künstlerin und Studentin)Tavella Judith (Design-Studentin)Tröbinger Florian (Lehrer im Ruhestand)Dr. Unterkircher Andreas (Gemeindesekretär)Welponer Veronika (Diplomkrankenpflegerin)Dr. Zöbl Michael (Kinderarzt)

