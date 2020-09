Bürgerliste Welschnofen stellt Kandidaten vor

Die Bürgerliste Welschnofen, ein aktiver Partner des landesweiten Netzwerks Bürgerlisten, ist derzeit bereits mit 3 Sitzen im Gemeinderat vertreten. Bei den kommenden Gemeinderatswahlen im September möchte die Wählervereinigung ihre Präsenz in der Gemeindestube nun weiter ausbauen.Die Liste bewirbt sich mit insgesamt 9 Kandidaten, unter ihnen auch ein Bürgermeisterkandidat. Mit Maria Piscitelli stellt sich auch eine Kandidatin italienischer Muttersprache der Wahl.„Wir sind eine bunte Mischung motivierter Menschen aus den unterschiedlichsten Arbeits- und Lebensbereichen - ebenso vielseitig sollte Lokalpolitik sein. In der kommenden Legislatur wollen wir Verantwortung übernehmen und das soziale und kulturelle Zusammenleben in unserer Gemeinde stärken. Auch wollen wir stets ein offenes Ohr für die Anliegen und Bedürfnisse der Welschnofner Bürger haben“, betonen die Vertreter der Bürgerliste.In diesem Sinne will sich die Bürgerliste für Maßnahmen gegen die zunehmende Verkehrsbelastung und für eine nachhaltigere Mobilität einsetzen. Verantwortung übernehmen wollen die 9 Kandidaten auch in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Soziales.Für die Bürgerliste Welschnofen treten Dieter Bologna (Bürgermeisterkandidat), Angelica Carlini, Sigrid Dejori, Sophie Geiger, Moritz Geiser, Thomas Pardeller, Maria Piscitelli, Renate Robatscher und Elvira Tschager an.Am Samstag, 5. September, findet von 10 bis 12 Uhr die dritteBürgermatinee am Kirchplatz statt – eine gute Gelegenheit, um mit den einzelnen Kandidaten ins Gespräch zu kommen.

