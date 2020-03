Bürgermeister fordern Quarantäne-Liste

Die Bürgermeister bekommen vom Land keine Liste jener Bürger, die in Quarantäne sind. Also kann auch nicht kontrolliert werden, ob sie sich an die Auflagen halten. „Das ist ein absoluter Wahnsinn. Ich kann nur hoffen, dass die Leute vernünftig genug sind“, sagt der Lananer Bürgermeister Harald Stauder.