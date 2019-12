Bürgermeister von Venedig fordert 1,5 Mrd. Euro für Erhalt der Stadt

Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, fordert von der Regierung in Rom Finanzierungen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren zum Erhalt der Stadt und deren Schutz vor Flutwellen. „Die Stadt hat sich mit großer Würde nach den jüngsten Unwettern aufgerafft. 16,5 Millionen Euro sind zur Behebung der Schäden locker gemacht worden“, sagt der Stadtchef.