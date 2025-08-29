„Es ist uns sehr wichtig, dass der Standort in Neumarkt bleibt“, sagt die Bürgermeisterin Karin Jost.<BR \/><BR \/>„Um dieser Situation zu begegnen, hat die Gemeinde bereits einen wichtigen Schritt gesetzt“, sagt Karin Jost: Mittels einer Raumordnungsvereinbarung konnte ein geeignetes Grundstück erworben werden, das für den Bau der neuen Kaserne vorgesehen ist. Auch im Bauleitplan wurde die Weichenstellung bereits vorgenommen – die Fläche wurde als Zone für öffentliche Einrichtungen ausgewiesen, so die Neumarktner Bürgermeisterin Karin Jost.<BR \/><BR \/>Noch offen bleibt jedoch die zentrale Frage, wer den Neubau der Kaserne tatsächlich realisieren und die Kosten für Grundstück sowie für den Bau tragen wird. Hierzu laufen derzeit Gespräche zwischen dem Land und den zuständigen staatlichen Behörden.<BR \/><BR \/>„Wir haben auf Gemeindeebene unsere Hausaufgaben gemacht. Es ist uns sehr wichtig, dass der Standort in Neumarkt bleibt“, sagt die Bürgermeisterin Karin Jost: „Nun liegt es an Land und Staat, die weitere Finanzierung und Umsetzung zu klären.“<BR \/><BR \/>Klar ist laut Bürgermeisterin Karin Jost aber, dass die Präsenz der Ordnungskräfte in Neumarkt weiterhin gesichert bleiben soll. „Wann die neue Kaserne tatsächlich gebaut und bezogen werden kann, hängt nun maßgeblich von den laufenden Verhandlungen ab“, sagt abschließend die Neumarktner Bürgermeisterin.