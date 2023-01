Bürgernah, integer, sachlich: Die „SVP bis“ aus Sicht der Frauen

SVP-Bezirksobfrau Rosmarie Pamer berichtete von der Aufbruchstimmung des Neujahrsempfangs der SVP-Bezirksleitung Anfang Januar. Die Funktionäre wünschten sich, dass offene Baustellen innerhalb der Partei rasch geschlossen werden und dass die konkrete Arbeit an der Basis und an den Themen der Bevölkerung endlich wieder beginne.Zukunftsorientiert und konkret ging es bei der Sitzung der beiden Bezirksfrauenleitungen, unter der Führung von Silvia Paler (Burggrafenamt) und Christina Bernhard (Vinschgau), genau um diese Themen. Die Mandatarinnen und Funktionärinnen aus Algund, Gratsch, Kastelbell, Lana, Meran, Proveis, Schlanders, St. Martin, St. Pankraz, Tscherms und Ulten diskutierten engagiert über die Zukunft der SVP und kamen rasch zum Konsens, dass die Basis sich ehrliche, entscheidungsfreudige, glaubwürdige, bürgernahe und praktisch orientierte Vertreter und Vertreterinnen für den Südtiroler Landtag wünsche.Die Bürger wollen sich mit den Kandidaten und Kandidatinnen identifizieren und sich darauf verlassen können, dass die vielfältigen Probleme erkannt und einer baldigen Lösung zugeführt werden. Zudem wünschen sie sich erneut eine starke Vertretung im Südtiroler Landtag und in der Landesregierung aus dem Westen.Nachdem das Vinschgau mit 2 Bürgermeisterinnen (Roselinde Gunsch Koch, Taufers i.M. und Verena Tröger, Laas) und das Burggrafenamt mit 5 Bürgermeisterinnen (Rosmarie Pamer, St. Martin i.P.; Annelies Pichler, Schenna; Sonja Plank, Hafling; Astrid Kuprian, Tscherms; und Gabriela Kofler St. Felix/U.l.F.i.W.) äußerst stark von Frauen in politischen Führungspositionen repräsentiert wird, beschlossen die beiden Bezirksfrauenleitungen einstimmig, „ihre“ obgenannten Bürgermeisterinnen in den jeweiligen Bezirken als Landtagskandidatinnen zu nominieren.„Wir wissen, dass unsere Bürgermeisterinnen auf allen Sachgebieten der Politik bewandert und nah am Bürger sind und somit genau wissen, wo es Verbesserungen und neue Lösungsansätze in der Politik braucht. Zudem haben sie gezeigt, dass sie entscheidungsfreudig und für die Bürger und Bürgerinnen da sind und keine Eigeninteressen verfolgen. Dies wünschen wir uns für einen Neustart der 'SVP bis' im Südtiroler Landtag“, so die beiden Bezirksfrauenreferentinnen Silvia Paler und Christina Bernhard unisono.