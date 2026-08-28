Bei den betoffenen Gebäuden handelt es sich um das Gebäude des Südtiroler Landtags, das deutschsprachige Realgymnasium Bozen sowie die Fachoberschule für Bauwesen „Peter Anich“ mit den Blöcken B und C, den ehemaligen Sitz des Sozialbetriebs und das ehemalige INPS-Gebäude in Bozen. Die Sanierungsmaßnahmen werden im Rahmen des Projekts „Building Renovation+“ umgesetzt, das bereits für die energetische Sanierung zahlreicher anderer landeseigener Gebäude herangezogen wurde. <BR \/><BR \/><BR \/>Nun, so Bianchi, sollen weitere 36,5 Millionen Euro in die Sanierung der oben genannten Gebäude investiert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Programms „Building Renovation+“ steige somit auf rund 92 Millionen Euro. Um die Umsetzung des Vorhabens sicherzustellen und das wirtschaftliche und finanzielle Gleichgewicht zu gewährleisten, habe das Land einen öffentlichen Beitrag in Höhe von 18 Millionen Euro genehmigt.<BR \/><BR \/><BR \/>„Mit der Ausdehnung von 'Building Renovation+' machen wir einen weiteren Schritt zur Aufwertung unseres Gebäudebestands“, betont Bianchi. „Es geht nicht nur darum, die Gebäude energetisch zu sanieren und ihren Energieverbrauch zu senken. Wir wollen die Strukturen moderner, effizienter und funktionaler gestalten und damit bestmögliche Bedingungen für alle schaffen, die sie täglich nutzen.“ In Energieeffizienz zu investieren bedeute, langfristig Kosten zu senken, Emissionen zu reduzieren und ein Vermögen aufzuwerten, das der gesamten Bevölkerung gehöre, so der Landesrat. <BR \/><BR \/><BR \/>Die Maßnahmen sind Teil der umfassenderen Strategie des Landes Südtirol zur Sanierung und Aufwertung des öffentlichen Immobilienbestands mit besonderem Augenmerk auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Ziel ist ein systematisches Vorgehen bei den Landesgebäuden, um deren Leistungsfähigkeit zu verbessern und ihre Nutzungsdauer zu verlängern. Davon, so zeigt sich Landesrat Bianchi überzeugt, würden nicht nur Umwelt und Energieeffizienz, sondern auch die Qualität der Räumlichkeiten für Schülerinnen und Schüler, Mitarbeitende der öffentlichen Verwaltung, Nutzerinnen und Nutzer von Dienstleistungen sowie alle Bürger profitieren.