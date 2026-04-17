Diesmal tritt nämlich Ex-Präsident Rumen Radew mit der von ihm kürzlich aus der Taufe gehobenen Liste Progressives Bulgarien an und er liegt allen Umfragen zufolge klar voran. Die Regierungsbildung könnte danach aber schwierig werden, wie zwei bulgarische Politik-Expertinnen im Vorfeld der Wahl der APA berichten.<BR \/><BR \/>Die vorgezogene Parlamentswahl war nach Massenprotesten gegen Korruption und dem überraschenden Rücktritt der prowestlichen Regierung von Ministerpräsident Rossen Scheljaskow (GERB) am 11. Dezember 2025 notwendig geworden.<BR \/><BR \/>Am 19. Februar wurde Andrej Gjurow, bisher Vize-Gouverneur der Nationalbank und bis 2023 Fraktionschef der prowestlichen, liberalen PP (Wir führen den Wandel fort), als Interimsregierungschef mit seinem Kabinett im Parlament vereidigt. Gjurow erklärte, seine Regierung wolle eine faire Abstimmung organisieren. In dem Balkanland war es bei früheren Wahlen immer wieder zu Wahlbetrug, Stimmenkauf sowie kontrollierter Abstimmung gekommen.