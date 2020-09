Bundeskanzler Kurz spricht von Beginn der zweiten Corona-Welle

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz warnt in drastischen Worte vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie in Österreich. „Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle. Die Ansteckungszahlen nehmen von Tag zu Tag zu“, sagte der ÖVP-Chef in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA. An die Bevölkerung richtet er den „dringenden Appell“, sich an die Maßnahmen zu halten.