Bundesland Tirol hat eine neue Regierung

„Ich traue es mir zu“

73 Seiten starker Koalitionspakt

Man wolle eine „neue Dekade“ einleiten, sagte der künftige Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ). Er und Bald-Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) sprachen sich zudem vehement gegen das Aufstellen von Zelten für Asylwerber bzw. Flüchtlinge im Bundesland aus.Mit ihm werde es keine Zelte in Nordtirol geben, kündigte Dornauer an, der in Zukunft für das Flüchtlingswesen verantwortlich sein wird. Er werde ab kommender Woche bzw. ab seinem Amtsantritt alles daran setzen, eine „pragmatische, zielorientierte Lösung“ zu finden: „Ich traue es mir zu.“Mattle bekundete, er stimme Dornauer „zu hundert Prozent“ zu, man sei sehr bemüht, „ordentliche Unterkünfte“ zur Verfügung zu stellen. Dies habe er auch bereits in Wien deponiert. Am Donnerstag waren bei einer Polizeischule des Bundes in Absam bei Innsbruck Zelte durch den Bund aufgestellt worden, „bevölkert“ waren sie aber vorerst noch nicht.Bei ihrem Pressegespräch am Landhausplatz vor dem Innsbrucker Landhaus gaben sich die beiden Koalitionsspitzen betont staatsmännisch, zuversichtlich und voller Harmonie. Sie unterzeichneten ihren 73 Seiten starken Koalitionspakt mit dem Titel „Stabilität in der Krise. Erneuerung für Tirol“.Für diesen schlugen sie bereits ordentlich die Werbetrommel und strichen vor allem aus ihrer Sicht Wegweisendes in den Bereichen Wohnen, Raumordnung und Energie hervor. So werde man etwa die verpflichtende Vertragsraumordnung sowie eine Baulandmobilisierungsabgabe wie in Salzburg umsetzen. In Energiebereich werde man den Ausbau der „Erneuerbaren“ vorantreiben und etwa 5 Millionen Quadratmeter Fotovoltaikanlagen im Bundesland, unter anderem auf Großparkplätzen, installieren.