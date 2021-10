Bundesland Tirol prüft Verschärfung der Lkw-Fahrverbote

Erst Anfang 2020 wurde verordnet, dass nur mehr Lkw der Klasse 6 mit einer Zulassung ab 1. September 2018 vom Verbot ausgenommen werden. Für die nunmehr im Raum stehende Verschärfung brauche es aber „eine fachlich fundierte Grundlage“, hielt Felipe fest. Die Erstellung und Aufbereitung von Daten sei bereits in Auftrag gegeben worden. Ein Verbot von weiteren Warengruppen sei aber kein Thema, hieß es aus dem Büro von Felipe. Frühestens könnte das neue sektorale Fahrverbot mit Juli 2022 in Kraft treten. Italien und Deutschland hatten sich wiederholt über die Nordtiroler Fahrverbote beschwert und kritisierten, dass das Bundesland Tirol gegen das Prinzip des freien Warenverkehrs in Europa verstoßen würde. Ein Eingreifen der EU-Kommission wurde gefordert. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Felipe meinten zuletzt, dass eine Befassung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zur Klärung der Auseinandersetzung eine Möglichkeit wäre. Felipe würde den Gang vor den Gerichtshof jedenfalls nicht „scheuen“, für Platter sei es eine „Variante“.

apa/stol