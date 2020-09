Bundespräsident Steinmeier reist nach Norditalien

Außerdem seien Gespräche über die Bewältigung der Corona-Pandemie mit Ärzten, medizinischem Personal sowie ehemaligen Patientinnen und Patienten geplant. Die First Lady Elke Büdenbender werde Steinmeier in das Mittelmeerland begleiten.Italien war von der Covid-19-Pandemie ab Februar härter getroffen worden als viele andere Länder. In der Anfangsphase der Viruswelle hatte es Enttäuschung in dem Land gegeben über mangelnde Hilfe aus anderen EU-Staaten, darunter auch aus Deutschland.Im Norden Italiens und damit auch in der lombardischen Metropole Mailand war die Lage in Krankenhäusern besonders schlimm.In Italien haben sich bisher fast 275.000 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Behörden zählten rund 35.500 Corona-Tote.

dpa