Burgstall: Othmar-Franz Unterkofler im Amt bestätigt

3 Kandidaten hatten sich der Wahl zum Bürgermeister von Burgstall gestellt: Othmar Unterkofler (SVP), der das Amt bereits seit 10 Jahren innehat, Gemeinderat Alessio Condotta (Per Postal Lista Civica – Dorfliste für Burgstall) und Günther Matscher (Die Freiheitlichen).Das Rennen konnte Othmar-Franz Unterkofler Unterkofler mit 64,1 Prozent der Stimmen für sich entscheiden. 21,6 Prozent der Stimmen fielen auf Günther Matscher, 14,3 Prozent auf Alessio Condotta.1558 Wahlberechtigte konnten am Sonntag und Montag ihre Stimme abgeben, 67 Prozent taten dies auch. Sie konnten zwischen 26 Kandidatinnen und Kandidaten aus 4 Listen wählen.9 der 15 Sitze im Burgstaller Gemeinderat gingen vor 5 Jahren an die SVP, jeweils 3 Sitze an „Per Postal“ und die Freiheitlichen.

