Busdienste: Weitere Lose werden Ende April übergeben

Ende April sollen alle Lose gemäß Neuvergabe der Konzessionen der außerstädtischen Liniendienste an die neuen Betreiber übergeben sein. Die Übergabe der Dienste ist laut Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider ein wichtiger Schritt zur Neuorganisation der lokalen Busdienste.„Wir setzen dabei auf Umweltfreundlichkeit, Digitalisierung sowie mehr Information und Angebot für die Fahrgäste“, unterstreicht Alfreider.Im heurigen Jänner wurden die außerstädtischen Busdienste für das Unterland (Los 1) dem neuen Betreiber übergeben. Zuvor, Anfang Dezember 2021, hatte die Landesverwaltung - gemäß Neuvergabe der Konzessionen der außerstädtischen Liniendienste - 4 Lose und die entsprechenden Liniendienste an neue Betreiber übergeben, und zwar die außerstädtischen Busdienste im Eggental (Los 2), Wipptal (Los 5), Hochpustertal (Los 10) sowie jene im Ahrntal und in Bruneck (Los 9).Nachdem das Verwaltungsgericht Bozen Ende Jänner Rekurse zu den Zuschlägen von 10 Losen der Ausschreibung des Landes für die außerstädtischen Busdienste und damit die Aussetzung der Zuschläge abgelehnt hat, können nun die Arbeiten für die Übergabe der Dienste weiterlaufen.„Sobald die Prüfungen über das Bestehen der vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen beendet sind, können Ende April die Dienstleistungsverträge für die letzten 5 Lose, wie in der Ausschreibung vorgesehen, abgeschlossen werden“, erklärt Mobilitätsressortchef Martin Vallazza. Bis dahin führen die derzeitigen Konzessionäre Libus und Sad, wie heute (8. Februar) von der Landesregierung beschlossen, die Dienste weiter.

lpa