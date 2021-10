Busetti setzt sich in Nals durch

1673 Wahlberechtigte waren am Sonntag in Nals zu den Urnen gerufen worden, 68,3 Prozent haben ihre Stimme abgegeben.Als Bürgermeisterkandidaten waren Ludwig Busetti (SVP) und Joachim Mair ( Liste „Nals aktiv – Nalles attivo“) angetreten. Durchgesetzt hat sich Busetti.Landwirt Busetti war bereits in den Jahren zwischen 2000 und 2015 Vizebürgermeister, ab 2015 Bürgermeister. Im Herbst 2020 war er nicht mehr angetreten. „Ich wollte mich ursprünglich nicht mehr für das höchste Amt bewerben, wurde dann aber von vielen auf eine Wiederkandidatur hin angesprochen und möchte mich erneut für Nals einbringen und etwas bewegen“, hatte er im Vorfeld der Neuwahlen gegenüber dem Tagblatt „Dolomiten“ erklärt. Bei den Wahlen im Herbst 2020 hatte Franz Pircher (SVP) sich durchgesetzt. Knapp ein Monat danach hatte er jedoch seinen Rücktritt erklärt . Als Grund für seinen Rücktritt nannte er neben dem nicht zufriedenstellenden Wahlergebnis vor allem die sich schwierig gestaltende Ausschussbildung. Seine Vorschläge waren auch von Ratsmitgliedern aus den eigenen Reihen mehrmals blockiert worden.

